İzmit'te KOM ekipleri TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirdi

İzmit'te KOM ekipleri TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan TIR'da KOM ekiplerince 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken kaçak ürünlere el konuldu.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarında dün İzmit ilçesinde otoyolda 1 TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı