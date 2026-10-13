İzmit'te KOM ekipleri TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirdi

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarında dün İzmit ilçesinde otoyolda 1 TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı