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İzmit'te KOM ekipleri TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirdi

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İzmit'te KOM ekipleri TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirdi
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan TIR'da KOM ekiplerince 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken kaçak ürünlere el konuldu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarında dün İzmit ilçesinde otoyolda 1 TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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