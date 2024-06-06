Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişi, eşini darp eden adamı öldüresiye dövüp o anları videoya kaydetti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olaya karışan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

VİYADÜK ALTINDA ÖLDÜRESİYE DAYAK ATTILAR

Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi. Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.Ç'nin tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı.

KABURGA KEMİKLERİ KIRILAN ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Feci şekilde dövülen B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşananlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.