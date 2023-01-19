İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza: 30 milyon TL Güncel Haberler İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza: 30 milyon TL Kocaeli'de fuel-oil taşırarak denizi kirlettiği tespit edilen tanker cinsi gemiye 30 milyon TL para cezası kesildi. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza: 30 milyon TL KOCAELİ - Kocaeli'de fuel-oil taşırarak denizi kirlettiği tespit edilen tanker cinsi gemiye 30 milyon TL para cezası kesildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limana ATACAMA adlı, ST. KITTS NEVIS bandıralı, petrol türevleri taşıyan tanker cinsi gemi geldi. Gemiden İzmit Körfezi'ne bulaşan kirlilik üzerine ekipler durumu incelemek için araştırma yaptı. Yapılan incelemede Körfez ilçesindeki limanda fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil'in taşarak denize sızdığı tespit edildi. Tanker cinsi gemiye tam 30 milyon 232 bin 716 TL para cezası kesildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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