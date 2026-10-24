Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te kimyasalla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi, 1 kişi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş'te kimyasalla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi, 1 kişi gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarmanın Kaymakçı Mahallesi'ndeki depo denetiminde, kimyasallarla beyazlatıldığı ve tüketime uygun olmadığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5996 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yapıldı.

Kontrolde, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit maddeleri kullanılarak beyazlatıldığı ve insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen 3 ton incir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı

Hastanelik olan ünlü isim son durumunu açıkladı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu