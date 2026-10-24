İzmir Ödemiş'te kimyasalla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi, 1 kişi gözaltında

İzmir Ödemiş'te kimyasalla beyazlatılan 3 ton incir ele geçirildi, 1 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarmanın Kaymakçı Mahallesi'ndeki depo denetiminde, kimyasallarla beyazlatıldığı ve tüketime uygun olmadığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5996 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yapıldı.
Kontrolde, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit maddeleri kullanılarak beyazlatıldığı ve insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen 3 ton incir ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA