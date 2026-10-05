İzmir Ödemiş'te bıçakla yaralanan kişi öldü, eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

İzmir Ödemiş'te bıçakla yaralanan kişi öldü, eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken, ilk ifadesinde kocasının bıçağı bilediği sırada bıçağın kazara göğsüne saplandığını söylediği öğrenildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuvvetli Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Özkan (56), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocası Sadettin Özkan'ın (63) bıçakla yaralandığını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sadettin Özkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bahriye Özkan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Özkan'ın, emniyetteki ilk ifadesinde, kocasının bıçağı bilediği sırada bıçağın kazara göğsüne saplandığını söylediği öğrenildi.