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Dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Karaduman Sokak'ta yaşayan N.Ç. (56) ile Zübeyde D. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Zübeyde D'yi bıçakladı.

Yaralı kadın, yakınları tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, N.Ç'yi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ovakent Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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