Dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Güncel Haberler İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi Karaduman Sokak'ta yaşayan N.Ç. (56) ile Zübeyde D. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ç, Zübeyde D'yi bıçakladı. Yaralı kadın, yakınları tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, N.Ç'yi gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Ovakent Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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