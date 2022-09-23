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İzmir gündem haberleri: İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı

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İzmir gündem haberleri: İzmir'de yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir gündem haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangının kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Torbalı İzmir Güncel Haberler

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