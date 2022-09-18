İzmir gündem haberi: Torbalı'da park halindeki otobüs yandı
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Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 35 APJ 563 plakalı bir kooperatife ait otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel