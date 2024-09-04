İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Semicenk Konseri

(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı'nın gelenekselleşen Çim Konserleri kapsamında sahne alan Semicenk, sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Konsere gençler büyük ilgi gösterdi.

Son dönemlerde şarkıları zirve yapan ve gençlerden büyük ilgi gören Semicenk, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne aldı. "Düşer Aklıma" isimli şarkısıyla sahneye çıkan Semicenk, dark pop kategorisindeki şarkılarıyla çoğunluğu gençlerden oluşan İzmirlilere keyifli anlar yaşattı. Seyirciler Semicenk'in seslendirdiği şarkılara konser boyunca eşlik ederek dans etti.

Çim Konserleri devam ediyor

Çim Konserleri; Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Migros sponsorluğunda ise Derya Bedavacı ve Sakiler de Çim Konserleri kapsamında sahne alacak. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ise Haluk Levent konser vererek İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşatacak.

Alternatif Sahnede akustik rüzgarı

Fuar'ın Alternatif Sahne konserlerinde sahne alan Perdenin Ardındakiler, müzikseverlere unutulmaz müzik ziyafeti yaşattı. Alternatif Sahnede 4 Eylül'de Redd, 5 Eylül'de Şanışer ve Sokrat ST, 6 Eylül'de Ceylan Ertem, 7 Eylül'de Yedinci Ev, 8 Eylül'de Can Gox sahne alacak.