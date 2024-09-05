İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Motive ve Redd sahne aldı

(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı'nın gelenekselleşen Çim Konserleri kapsamında rap sanatçısı Motive sahne aldı.

Rapçi Motive, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen Çim Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. "SWIM" parçasıyla sahneye çıkan şarkıcıya alanı dolduran binlerce genç eşlik etti.

Çim Konserleri; bugün Mahsun Kırmızıgül, yarın Hayko Cepkin, 7 Eylül'de Derya Bedavacı, 8 Eylül'de Sakiler ile devam edecek.İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak.

Alternatif Sahne'de alternatif rock

Fuarın Alternatif Sahne konserlerinde ise sevilen rock grubu Redd sahne aldı. Alternatif Sahnede bugün Şanışer ve Sokrat ST, yarın Ceylan Ertem, 7 Eylül'de Yedinci Ev ve 8 Eylül'de Can Gox sahne alacak.