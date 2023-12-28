İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye toprağa verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 41 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye Zeynep Demir'in cenazesi, toprağa verildi.

Kazada ölen Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Bayraklı ilçesindeki Hamidiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Demir'in yakınları ile motokuryeler katıldı.

Demir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze aracına motokuryeler, motosikletleriyle eşlik etti.

"Cezasız kalmasını istemiyoruz"

Zeynep Demir'in ağabeyi Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin trafikte her zaman kurallara uyduğunu ve asla hız yapmadığını söyledi.

Kazada kusurun kardeşinin motosikletine çarpan otomobilin sürücüsünde olduğunu ileri süren Mustafa Demir, "Umarım cezasını bulur ama bizim acımızı hafifletmez. Canımız gitti, geri gelmez ancak onun cezasız kalmasını istemiyoruz." dedi.

Türkiye Moto Kuryeler Platformu İzmir Temsilcisi Mehmet Sirac Alioğlu ise motokuryeler için hem sistemde hem de trafikte düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydederek, "Biz bir arkadaşımızı daha toprağa vermek istemiyoruz. Son bir yılda 30'un üzerinde kardeşimizi kaybettik. Lütfen yardımcı olun." diye konuştu.

Kaza

İzmir Çevreyolu Bornova Viyadüğü'nde, motosikletli kurye Zeynep Demir ile aynı yönde ilerleyen Murat G. yönetimindeki otomobil dün çarpışmıştı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Sürücü Murat G. ise gözaltına alınmıştı.