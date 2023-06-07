İzmir'de servis minibüsü şoförü pompalı tüfekle vuruldu
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Torbalı ilçesinde bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan servis minibüsü şoförü hastaneye kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesi bulunuyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan servis minibüsü şoförü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da 35 BOD 910 plakalı işçi servis minibüsünün şoförü Emre Tanış ile aracına binmeye çalışan B.I arasında tartışma yaşandı.
Bugün de Torbalı Mahallesi'nde minibüse pompalı tüfekle binen B.I, Tanış'a ateş etti. Araçtan inip kaçmaya çalışan şoför, yaralandı.
Tanış, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Buradaki ilk müdahale sonrası İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tanış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan ve Tanış'ın ailesine tehdit içerikli mesajlar attığı belirtilen B.I'yı yakalama çalışmaları sürüyor.