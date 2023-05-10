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İzmir'de metro seferlerinde aksama yaşandı

İzmir'de metro seferlerinde aksama yaşandı

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İzmir Metrosu'nda arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşandı.

İzmir Metrosu'nda arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşandı.

Fahrettin Altay-Evka 3 hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı seferler yapılamadı.

Sabah saatlerinde metroyu kullanmak için Poligon istasyonuna gelen vatandaşlar, trenin Fahrettin Altay tarafına hareket etmemesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

İzmir Metro'dan yapılan açıklamada teknik bir nedenden dolayı seferlerin gecikmeli olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Şerif Can - Güncel

Fahrettin Altay İzmir Güncel Haberler

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