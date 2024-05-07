İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

İzmir'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda "Trafik polisinin bir günü" isimli video izlendi.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel, her yıl mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası'nın farkındalık oluşturmayı ve trafik kurallarına uyumu arttırmayı amaçladığını söyledi.

Trafik kazalarının çoğunun dikkatsizlik, hız ihlali gibi faktörlerden kaynaklandığını aktaran Sel, "Her zaman diğer sürücü ve yayaların güvenliğini dikkate alarak hareket etmeliyiz. Trafik güvenliği konusunda başarılı olabilmemiz için toplumun da desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle çocuklarımıza trafik bilincini aşılamalıyız. Böylelikle trafik konusuna daha bilinçli bir nesil ile trafik kazalarında azalış meydana gelecektir." dedi.

Programda ilkokul öğrencileri Trafik Andı'nı okudu.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, yılın trafik polisi seçilen polis memuru Hüseyin Yaydemir'e plaket verdi.