İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 3 milyon 872 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 3 milyon 872 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara ait depo ve 2 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, koliler içerisinde toplam 3 milyon 872 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Bununla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel