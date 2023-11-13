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İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 3 milyon 872 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 3 milyon 872 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara ait depo ve 2 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, koliler içerisinde toplam 3 milyon 872 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bununla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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