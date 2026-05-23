Haberler

Dorukhan Büyükışık Soruşturmasında 5 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Narlıdere'de 2018'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'a ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i ise mahkemeye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın Narlıdere'de inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Narlıdere ilçesindeki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve Dorukhan Büyükışık'ın hayatını kaybettiği olay yeniden ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibince dosya üzerinde kapsamlı değerlendirme ve inceleme yapılarak soruşturma derinleştirildi, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında inşaat firmasının sahibi, firma çalışanları ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Yurt dışında oldukları belirlenen 3 şüpheli hakkında ise işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Projede çalışan gece bekçileri H.K, H.A, T.Ç, A.G. ile operatör B.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki 18 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın isimden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
ABD'de zehirli kimyasal madde alarmı: 40 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD diken üstünde! 40 bin kişiye tahliye emri verildi
Fırat Nehri'nin ortasında görenler gözlerine inanamadı

Fırat Nehri'nin ortasında görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi