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İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

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İzmir Bostanlı sahilinde bir şahıs, yanındaki bankta oturan bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

İzmir'in Bostanlı ilçesi sahil şeridindeki bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük infiale neden oldu.

DAKİKALARCA KENDİNİ TATMİN ETTİ

Parktaki banklarda oturan bir şahıs, yanındaki bankta zaman geçiren bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti.

MİDE BULANDIRAN OLAY KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar skandal olaya tanık olduktan sonra cep telefonlarını ellerine alarak mide bulandıran olayı saniye saniye görüntüledi.

"BİR AN ÖNCE BU SAPIĞI YAKALAYIN"

Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek görüntülerdeki sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Bostanlı İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Murat Çetin:

Bu şahsın Tc vatandaşı mı yabancı uyruklu mu yoksa göçmen mi olduğu açıklansın

16
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Ahmet null:

Yabancıdır

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Marko Apostolidis:

neden dövmedilerde bitirirsin diye beklediler?

5
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Erdal_19:

Çek baba

3
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Yilmaz Haydar:

suriyeli ankaradada böyle bi vaka sehirici otobuslere binerek sikisan yerlerde kadinlari arkada taciz ediyordu ama ben olmak uzere cok guzel pestilini cikardik

3
0
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Cevdet Pasa:

Medeni izmir

0
1
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