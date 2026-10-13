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İzmir'de imam hatip 5. sınıf hazırbulunuşluk sınavının yürütmesi durduruldu

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İzmir'de imam hatip 5. sınıf hazırbulunuşluk sınavının yürütmesi durduruldu
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Eğitim-İş'in İzmir'de imam hatip ortaokullarının 5. sınıfına kayıt için uygulanan hazırbulunuşluk sınavına açtığı davada mahkeme, uygulamanın hukuka aykırı olduğuna hükmederek yürütmesini durdurdu. Kararın sınavla ayrıştıran anlayışın önüne geçilmesi anlamına geldiği bildirildi.

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası'nın, İzmir'de imam hatip ortaokullarının 5. sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere yönelik "hazırbulunuşluk sınavı" uygulamasına karşı açtığı davada mahkeme, uygulamanın hukuka aykırı olduğuna hükmederek yürütmesini durdurdu.

Eğitim-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İmam Hatip ortaokullarının 5. sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrencileri "Hazırbulunuşluk Sınavı" adı altında ayrıştırmasına karşı açtıkları davada, önemli bir kazanım elde edildiği, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin, uygulamanın hukuka aykırı olduğuna hükmederek, yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, mahkeme kararında, "Kanunda zorunlu ilköğretim kurumlarına kayıt için bir sınav öngörülmemiş olması karşısında, sınavın kapsamı, içeriği, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar belirlenmeksizin ve bu hususlar her okul idaresinin takdirine bırakılarak, 'Hazır Bulunuşluk Ölçme ve Değerlendirme Sınavı' adı altında sınav yapılmasını uygun gören dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildiği aktarıldı.

Bu kararın, çocukları henüz ortaokul çağında sınavla ayrıştıran, okulları seçme merkezlerine dönüştüren ve "hazırbulunuşluk" adı altında, fiilen eleme sınavı uygulayan anlayışın önüne geçilmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Telafisi güç zararlara yol açabilecek bu uygulamanın durdurulması, eşit ve bilimsel bir eğitim hakkı mücadelesi açısından önemli bir kazanımdır. Okulları hukuksuz şekilde seçme ve eleme merkezlerine dönüştüren, çocuklarımızı ayrıştıran ve ötekileştiren her türlü uygulamaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Okullardan meydanlara uzanan örgütlü gücümüz ve hukuki mücadelemizle hiçbir çocuğumuzun sistem dışına itilmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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