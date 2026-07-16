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Otomobilde husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Otomobilde husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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İzmir Konak'ta aralarında husumet bulunan M.E. ile Özcan Gizay arasında otomobilde çıkan tartışma kanlı bitti. M.E., bıçakla ağır yaraladığı Gizay'ın ölümüne neden oldu. Kaçan şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde M.E., aralarında husumet bulunan Özcan Gizay'ı otomobilde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan M.E., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.E. ile Özcan Gizay otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E., yanındaki bıçakla Gizay'ı ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan Gizay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Özcan Gizay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.E. ise asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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