İzmir'de bir inşaatta telefon dükkanı sahibinin cansız bedeni bulundu
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir inşaatta bölgede telefon dükkanı bulunan Cengiz Yalçınkaya'nın cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin bölgede telefon dükkanı bulunan Cengiz Yalçınkaya olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir inşaatta bölgede telefon dükkanı bulunan Cengiz Yalçınkaya'nın cansız bedeni bulundu.
Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin bölgede telefon dükkanı bulunan Cengiz Yalçınkaya olduğu belirlendi.
Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.