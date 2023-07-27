İzmir'de bir inşaatta telefon dükkanı sahibinin cansız bedeni bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir inşaatta bölgede telefon dükkanı bulunan Cengiz Yalçınkaya'nın cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin bölgede telefon dükkanı bulunan Cengiz Yalçınkaya olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.