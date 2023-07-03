İzmir'de bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı

Torbalı ilçesinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için yoğun çaba harcanıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yalıtım ve boya malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayrancılar Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının büyümemesi ve fabrikaya sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada, fabrika dışında bulunan bir tır dorsesi de yandı.