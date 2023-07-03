İzmir'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Torbalı ilçesinde bulunan yalıtım ve boya malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrika dışında bulunan bir tırın dorsesi de zarar gördü.