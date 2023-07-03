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İzmir'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Torbalı ilçesinde bulunan yalıtım ve boya malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrika dışında bulunan bir tırın dorsesi de zarar gördü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yalıtım ve boya malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ayrancılar Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Bu arada fabrika dışında bulunan bir tırın dorsesi de yandı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

Torbalı İzmir Güncel Haberler

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