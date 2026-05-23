Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İzmir Narlıdere'de 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay intihar olarak değerlendirilmişti ancak ailenin şikayeti üzerine yeniden açılan soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme' suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında inşaat şantiyesi çalışanlarının olduğu H.K. (69), H.A. (77), T.Ç. (41), B.Ç. (47) ve A.G. (77) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 18 zanlının ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T. (43) ile İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı.

3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
