İzmir'de baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde İ.A. (73), evde tartıştığı oğlu Kemal Arbasun'u (46) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İ.A. ile oğlu Kemal Arbasun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Kemal Arbasun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan cinayet şüphelisi babanın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve dayanamadığı için bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polisin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Arbasun'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı