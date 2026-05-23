İzmir'de 33 kedinin ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan veteriner adliyede

İzmir Buca'da çöp konteyneri önünde poşetler içinde bulunan 33 ölü kediyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan veteriner H.E., 'çevreyi kirletme' ve 'hayvanı kasten öldürme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, önceki gün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
