İZMİR'DE EKMEK 210 GRAM EKMEK 4 TL OLDU

İZMİR'de, fiyat artış talebiyle bir araya gelen komisyonun talebi sonrası 210 gram ekmek 1 TL zam yapılarak 4 TL oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son 1 Mart'ta yapılan artışla 210 gramı 3 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 4 TL olması için görüş verdi. Oy çokluğuyla talep kabul edildi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na da gönderildi. Bakanlık, fiyatın değişmemesi yönünde görüş verdi ancak alınan kararla İzmir'de bugünden itibaren 210 gram ekmeğin yeni fiyatı 1 TL'lik artışla 4 TL oldu.

'4 TL BİLE BİZİ KURTARMIYOR'

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, İzmir'de bugünden itibaren 210 gram ekmek 1 TL artışla, 4 TL'den satılacak. Bu fiyat artışı gerekliydi. Allah devletimizden razı olsun, bize tahsis un veriyor. Bu uygulama başladığında çuvalı 190 TL'ydi. Şimdi 365 TL'den alıyoruz. Bunun haricinde 32 kalem girdiğimiz var. Bunların hepsine yüzde 200'ün üzerinde zam geldi. Sabah uyanıyoruz, her şey zamlanıyor. O yüzden 4 TL bile bizi kurtarmıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Ancak zam durumunda günah keçisi biz görülüyoruz. İnanın 4 TL bize bir can suyu suyu olacak dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel