İzmir Bornova'da ücretsiz Sağlıklı Menopoz Okulu her pazartesi eğitim veriyor

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kadınların menopoz sürecini bilinçli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yürütülen ücretsiz eğitim programı Sağlıklı Menopoz Okulu ile ilgili bilgi veren Uzman Doktor Melike İnanöz, "Menopoz bir son değil, kendinize vakit ayıracağınız yeni bir başlangıç. Kadınlarımız yalnız değiller. Buradaki eğitimlerimizde kadınlar bir araya gelerek ortak sorunlarını paylaşıyor" dedi.

İzmir'deki Bornova 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde yürütülen 'Sağlıklı Menopoz Okulu' ile bu dönemdeki kadınların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle yaptığı değerlendirmede kadın hayatında ergenlik ve gebelik gibi menopozun da doğal bir döngü olduğunu belirten Uzman Doktor Melike İnanöz, "Ortalama yaşam ömrünün artmasıyla kadınların menopozda geçirdiği zaman giderek uzuyor. Menopozdaki kadınların yaşam kalitesini arttırmak için kurumumuzda düzenlediğimiz Sağlıklı Menopoz Okulu ile bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verdik. Hayatımıza belli rutinleri ekleyerek menopoz dönemindeki yaşam kalitemizi artırabiliriz. Eğitimlerimizde sağlıklı beslenme önerileri, egzersizler ve ruhsal süreçlerde yapılması gerekenler hakkında konuşuyoruz" dedi.

'KADINLAR YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSEDİYOR'

Menopoz döneminde hormon eksikliğiyle birlikte kalp-damar hastalıkları, kemik erimesi ve Alzheimer gibi rahatsızlıkların riskinin arttığına dikkati çeken Uzm. Dr. İnanöz, "Hastalarımıza bu risklere karşı neler yapabileceklerini ve nerelere başvurabileceklerini anlatıyoruz. Menopoz bir son değil, kendinize vakit ayıracağınız yeni bir başlangıç. Kadınlarımız yalnız değiller. Buradaki eğitimlerimizde kadınlar bir araya gelerek ortak sorunlarını paylaşıyor. Bu paylaşım bile kendilerine çok iyi geliyor" diye konuştu.

'MENOPOZ BİR YAŞLANMA VEYA KADINLIĞIN BİTİŞİ DEĞİLDİR'

Bornova 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi Menopoz Okulu Eğitmeni Ebe Ayşe Karaca ise toplumda tabu olarak görülen bu konudaki yanlış algılara değindi. Karaca, "Toplumumuzda ergenlik ne kadar doğalsa, gebelik ne kadar mucizeviyse menopoz da tam olarak doğal ve biyolojik bir dönüşüm sürecidir. Ne yazık ki menopoz bir yaşlanma ya da kadınlığın bitişi olarak algılanıyor. Biz her pazartesi günü saat 14.00'te düzenlediğimiz Sağlıklı Menopoz Okulu ile kadınlarımızı bu süreçte yalnız bırakmıyor, dönüşümlerine eşlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EKLEM AĞRILARIMA ÇOK İYİ GELDİ'

Eğitime katılan Neşe Güntaş (59) ise aldığı eğitimlerin hayatına olumlu katkı sağladığını söyleyerek "Buradaki eğitimci arkadaşlarımızın davetiyle katıldıktan sonra bazı eksiklerim olduğunu fark ettim. Sayelerinde beslenme şeklimi düzenledim ve egzersizi hayatıma kattım. Eklem ağrılarım başlamıştı ancak fizyoterapist arkadaşlarımızın yaptırdığı hareketler bana çok iyi geldi. Gerçekten hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Menopoz bence kadınların korkulu rüyası olmamalı, herkese buradaki eğitimleri tavsiye ediyorum" dedi.

'MENOPOZDAN SONRA YÜZMEYİ VE PİLATESİ ÖĞRENDİM'

Eğitimlere katılarak hayatında yeni alışkanlıklar kazanan Nuriye Dinç (56) ise şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelmeden önce bilinçsizdim. Fiziksel olarak eklem ve kas ağrılarım vardı, psikolojim de biraz bozulmuştu. Ancak buraya geldikten sonra yüzmeyi, pilatesi ve sağlıklı bir birey olmayı öğrendim. Kendimi çok mutlu ve iyi hissetmeye başladım. Spora devam ediyorum, herkese buraya gelmelerini ve sağlıklı bir birey olmalarını tavsiye ediyorum."

'MENOPOZA GİRMEDEN ÖNCE BİLİNÇLENMEK GEREKİYOR'

Süreçte yaşadığı ruhi değişimleri ve merkezdeki uzman desteğini anlatan Kader Turgut (58) da "Menopoza girdikten sonra çok fazla ateş basması yaşıyordum. Kendimi huzursuz, yaşlanmış ve sanki doğurganlığım elimden alınmış gibi hissediyordum. Fakat buradaki psikolog, psikiyatri uzmanı ve fizyoterapist hocalarımızla görüşüp hareket etmeye başlayınca durum değişti. Zaten yürüyüş yapmayı severdim ama burada daha düzenli ve aktif oldum. Kadınlara menopoza girmeden önce böyle yerlere gelip bilinçlenmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı