Haberler

İZGAZ'dan açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZGAZ, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki atıksu arıtma tesisinde meydana gelen hat hasarında sızan gazın doğal gaz değil, LPG olduğunu açıkladı. Kamuoyuna yansıyan 'doğal gaz patlaması' bilgisinin doğru olmadığı belirtildi.

İZGAZ, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atıksu arıtma tesisinde yaşanan hat hasarına ilişkin açıklama yaptı.

İZGAZ'dan yapılan açıklamada, dün bir medya organında yapılan haberde ortaya çıkan gazın "doğal gaz" olduğu bilgisinin verilmesiyle kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme ihtiyacının doğduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kocaeli'de Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaşanan hat hasarı, ilgili bölgede bulunan LPG hatları üzerinde yaşanmış olup açığa çıkan LPG gazıdır. İlgili bölgede doğal gaz hattı bulunmamaktadır. Kamuoyuna 'hat hasarı kaynaklı doğal gaz patlaması' olarak yansıtılan bilgi doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti: Başına taşla vurdum, ölmeyince iple boğdum

Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti
Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı

"Montella veda konuşması yaptı mı?" sorusuna milli yıldızdan yanıt
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru