İyi Partili Sunat, Mardin'de: "Hızlı Bir Şekilde Parlamenter Sisteme Geçeceğiz. Yoksa Bu Ülkenin Geleceği Yok" - Haberler

MURAT AKGÜL

İyi Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Mardin'de; "Parlamenter sistem uygulanacak. Anayasa değişiklik teklifini referanduma sunup, hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçeceğiz. Yoksa bu ülkenin geleceği yok" açıklamasını yaptı.

İyi Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Şenol Sunat; Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Sandık ve Seçim Güvenliği toplantıları kapsamında, dün, İYİ Parti Mardin İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Sunat, şunları söyledi:

"Şu kardeşinize bir yetki verin, neler yapacağım' diyen bir Cumhurbaşkanı, tek adam olduktan sonra saraydan çıkmayıp, vatandaşın derdini asla görmedi. Zaten bu sistem, başkanlık sistemi de değil 'başkancı' sistemdir. Aynen bazı Güney Amerika ülkelerinde ve Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi.

Şimdi bu sistemle Türkiye'nin bir yere varmadığını, bu sistemle gençlerimizin yani bundan sonraki nesillerin geleceği olmadığını görmüş olmanız lazım. Neticede doların dün 16,30'lara çıktığı, bir sene önce 8,30 olan doların dün itibariyle 16,30 olduğunu gördünüz. Bu kadar dış borcun, sanayicinin, özel sektörün borcunun, dolar üzerinden olduğunu düşündüğünüzde Türkiye'nin ne kadar büyük ekonomik krizin daha da derinleştiğini görüyoruz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'ndan olacak. ve parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Biz, İYİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımız, Sayın Meral Akşener, liderimiz; 'birinci parti olacağız' dedi, 'ben Başbakan olacağım' dedi. O kadar kararlı olduğumuzu ifade etti. Parlamenter sisteme döneceğimizi ifade etti.

Eylem planımız, hazırlığımızı yapıyoruz. Bütün partiler yapıyor, ama İYİ Parti çok daha fazla hazırlık yapıyor. Yani parlamenter sistemine geçebilmek için o anayasal değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Geçiş süreci de en kısa sürede. Parlamenter sistem uygulanacak. Anayasa değişiklik teklifini referanduma sunup, hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçeceğiz. Yoksa bu ülkenin geleceği yok.

Meclis aritmetiğimiz daha az 360'a yetmiyor. Ama yine fiili olarak yine Parlamenter Sistemi uygulayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kararlıyız, kararlı olduğumuz zaman da ekonomi öyle düzelir. Üretmeyen bir ülkede ekonomi düzelmez. Tarımından sanayisine üretmiyorsanız, yatırım yapılmıyorsa ve insanlar liyakatsiz bir şekilde bir yerlere yerleştiriliyorsa; bu ülkede gelişme olmaz. Bunun için çok kararlıyız.

Üretim seferberliğine başlayacağız eğitim seferberliğine bavlıyacağız ve bütün insanlarımızın alnının teriyle, hak ettikleri kazancı almasını sağlayacağız. Tarım için de sanayi için de ve diğer alanlar içinde böyle."

ANKA / Güncel