İyi Partili Özel, ODTÜ'de Dün Yaşananları Birinci Açılım Sürecindeki Olaylara Benzetti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, "Bu yaşanan hadiselerin esasen tıpkı birinci açılım sürecindeki hadiselere benzediğini de unutmamamız gerekiyor. Ben kendim birinci açılım sürecinde, birinci ihanet sürecinde, bir üniversite öğrencisiydim. ve İzmir'de Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun nasıl şehit edildiğini hatırlıyorum." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen İlkay Akkaya konseri sırasında öğrenciler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin Türk bayrağı açılmak istenilmesi üzerine çıktığı iddia edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, bugün ODTÜ yönetimi ile görüşerek olaya ilişkin bilgi aldı ardından ODTÜ girişinde açıklama yaptı. Osman Ertürk Özel şunları kaydetti:

"Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi"

"Dün ODTÜ Üniversitesi'nde yaşanan hadiseler herkesin malumu Türk Bayrağı'na, Türk Devleti'ne, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik söylemler ve Türk Bayrağı taşıyan gençlere yönelik saldırılar neticesinde kamuoyu yansıdı. Biz hadiseyi ilk baştan itibaren İYİ Parti olarak takip ediyoruz. Öncelikle saldırıya uğrayan bütün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kendilerinin sağlık durumları çok şükür şu an iyi. Ama bu hadise aynı zamanda bir hukuki bir hadise hem idari olarak hem de cezai olarak bu hadisenin soruşturulması gerekiyor."

"ODTÜ gerçekten bütün Türk milleti açısından medarıiftihar kabul edilen bir üniversite"

ODTÜ gerçekten bütün Türk milleti açısından medarıiftihar kabul edilen bir üniversite. Çok önemli bir teknik üniversite. Dünyada yeri olan Avrupa'da saygınlığı olan bir teknik üniversite ve ODTÜ Üniversitesi'ne Türk milleti kendi kesesinden oluşturduğu vergilerle örneğin iki bin yirmi altı yılında 8.5 milyar lira kaynak aktarıyor. Böyle bir okulun teknik gelişmelerle değil böyle bir takım provokatörlerin eylemleriyle gündeme gelmesi de ayrıca üzüntü verici.

"Saldırganlarla alakalı olarak zaten idari soruşturma başlatılmış durumda"

İYİ Parti olarak öncelikle sayın rektörle bir görüşme talep ettik. Öğrencilerimizin haklarını savunmak bakımından. Rektör Bey sağ olsun bu talebimizi çok olumlu karşıladı fakat il dışındaydı. Kendisiyle verimli bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Bunun üstüne sayın genel sekreterle okulun genel sekreteriyle bir görüşme talebimiz oldu. Onlar da bu görüşme talebini kabul ettiler ve az önce görüşmemiz sonlandı. İlgili saldırganlarla alakalı olarak zaten idari soruşturma başlatılmış durumda. Okulumuz ve okulumuzun mensupları; milletimize, devletimize, cumhuriyetimize, Mustafa Kemal Atatürk'e ve şanlı bayrağımıza sahip çıkmak noktasında ne kadar büyük bir hassasiyet sahibi olduklarını bizlere dile getirdiler. Biz de kendilerinin bu ifadelerine güveniyoruz. Bunu bir taahhüt kabul ediyoruz ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Biz İYİ Parti olarak hem gençlik kollarımızla hem tüm idari birimlerimizle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın yarın öbür gün böyle bir hadiseyi belki de yaşamak durumunda kalacak tüm arkadaşlarımızın yalnızca ODTÜ'de değil tüm üniversitelerde tüm sınıflarda, tüm kampüslerde yanındayız.

"Birinci açılım sürecindeki hadiselere benzediğini de unutmamamız gerekiyor"

Bu yaşanan hadiselerin esasen tıpkı birinci açılım sürecindeki hadiselere benzediğini de unutmamamız gerekiyor. Ben kendim birinci açılım sürecinde bir üniversite öğrencisiydim. ve İzmir'de Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun nasıl şehit edildiğini hatırlıyorum. Hasan Şimşek'in nasıl şehit edildiğini hatırlıyorum. Esasen burada hissettiğimiz sorumluluk bu hadiselerin benzerleri yaşanmasın sorumluluğu. Üniversite yönetimini de bu konuda göreve davet ettik. Kendileri de ellerinden geleni yapacaklarını ve idari sorumluluk taşıdıklarının farkında olduklarını belirttiler. Ben kendilerine de bu konudaki hassasiyetlerine ötürü teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın, Türk milliyetsiz gençlerin, Türk gençlerinin bu hususta yanındayız. Kendilerini sakın ola yalnız ve bir başına hissetmesinler."

Kaynak: ANKA