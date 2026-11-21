(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Resmi Gazete'de yayımlanan, Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye'deki akademik birimlerinin faaliyetlerini Suriye üniversiteleri bünyesinde sürdürmesine yönelik karara ilişkin, "Bunların kurulma kararı nasıl verildi, kaç milyar harcama yapıldı, kimlerin cebi dolduruldu, bilmiyoruz. Önemli bir mesele de şu: Buradaki binlerce Suriyeli öğrenci ne olacak" diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vergilerimizle Suriye'de kurulan dört fakülte ve iki meslek yüksekokulunun kapatılmasına karar verilmiş. Dün gece yayımlanan ferman böyle diyor. Bunların kurulma kararı nasıl verildi, bilmiyoruz. Kaç milyar harcama yapıldı, bilmiyoruz. Kimlerin cebi dolduruldu, bilmiyoruz. Fermanımdır kurulsun dendi, kuruldu, fermanımdır kapansın dendi, kapanıyor. Önemli bir mesele de şu: Buradaki binlerce Suriyeli öğrenci ne olacak? Tahmin etmek zor değil, Türkiye'ye getirilecekler.

Türk öğrencilerin girdiği sınavlara girmeden, onların geçtiği yollardan ve zorluklardan geçmeden Türkiye'de eğitimlerine devam edecekler. Sonrasında da herhalde kendilerine iş ve vatandaşlık da verilir. Bir başka önemli konu ise tıp fakültesi öğrencileri: Genç meslektaşlarımın yaşadığı hiçbir zorlukla karşılaşmadan Türkiye'deki tıp fakültelerine kaydolup yollarına devam edecekler. Sonra da zaten pasaportlarını alıp hastanelerde çalışmaya başlarlar. Yazık bu güzel ülkeye."

Kaynak: ANKA