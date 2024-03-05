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İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven Projelerini Tanıttı

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İYİ Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, ilçedeki istihdam sorununu çözmek ve trafik sorununu gidermek için projelerini tanıttı. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer ve Genel Sekreter Ayfer Yılmaz da katıldı.

İyi Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, projelerini tanıttı.

Seven, ilçedeki bir salonda düzenlenen toplantıda, hayata geçireceği projelerle Tarsus'ta istihdam sorununu ortadan kaldıracağını belirtti.

Trafik ve otopark sorununu da çözeceğini aktaran Seven, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, partinin Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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