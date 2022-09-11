İyi Parti'nin 81 İl Başkanından Ortak Açıklama: 'Metin Özışık Hdp'ye Bakanlıkla İlgili Görüş Beyan Etmemiştir'

İYİ Parti’nin 81 il başkanı görevden alınan eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık için, “Toplantı boyunca Sayın Özışık hiçbir şekilde kamuoyuna yansıdığı şekliyle HDP'ye bakanlık meselesi ile ilgili bir görüş beyan etmemiş, bunun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve söz alan tüm il başkanlarımız partimizin HDP ile aynı masada buluşmasının mümkün olmadığını defaatle ifade etmişlerdir. Hâl böyleyken esasen görevden alındığı hâlde kamuoyuna istifa ettiği şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Sayın Özışık; il başkanları toplantısından bir gün sonra gerçek dışı ifadeler ile başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya ve kamuoyu önünde itibarını zedelemeye gayret etmiştir” açıklamasını yaptı.

İyi Parti'nin 81 il başkanı görevden alınan eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık için, "Toplantı boyunca Sayın Özışık hiçbir şekilde kamuoyuna yansıdığı şekliyle HDP'ye bakanlık meselesi ile ilgili bir görüş beyan etmemiş, bunun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve söz alan tüm il başkanlarımız partimizin HDP ile aynı masada buluşmasının mümkün olmadığını defaatle ifade etmişlerdir. Hal böyleyken esasen görevden alındığı halde kamuoyuna istifa ettiği şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Sayın Özışık; il başkanları toplantısından bir gün sonra gerçek dışı ifadeler ile başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya ve kamuoyu önünde itibarını zedelemeye gayret etmiştir" açıklamasını yaptı.

İyi Parti'nin 81 İl Başkanlığı, 5 Eylül'de yapılan Olağan İl Başkanlığı Toplantısı ve Metin Özışık'ın iddiaları ile ilgili ortak açıklama yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklama şöyle:

"5 Eylül 2022 Pazartesi günü Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin başkanlığında olağan il başkanları toplantısı icra edilmiştir. Toplantı kapsamında Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasından sonra ilk sözü önceki dönem Yozgat İl Başkanı Sayın Metin Özışık almış ve görevden alınmasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra bu mücadeleye çocukları için girdiğini ve yine bu mücadelenin başarılı olması için elinden geleni yapacağını söylemiştir. Hatta; 'Her il başkanları toplantı giriş kartını anneme veriyorum. O da teğmenlik kılıcımın yanına koyuyor. Annem için de ailem için de İYİ Parti bu kadar önemli' şeklinde bir ifadede bulunmuş ve yerine gelecek il başkanına başarılar dilemiştir.

"ZAN ALTINDA BIRAKMAYA VE KAMUOYU ÖNÜNDE İTİBARINI ZEDELEMEYE GAYRET ETMİŞTİR"

Toplantı saat 13.30'da başlamış ve 18.30'a kadar devam etmiş; Sayın Metin Özışık da toplantının sonuna kadar toplantıda bulunmuştur. Toplantı boyunca Sayın Özışık hiçbir şekilde kamuoyuna yansıdığı şekliyle HDP'ye bakanlık meselesi ile ilgili bir görüş beyan etmemiş, bunun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve söz alan tüm il başkanlarımız partimizin HDP ile aynı masada buluşmasının mümkün olmadığını defaatle ifade etmişlerdir. Hal böyleyken esasen görevden alındığı halde kamuoyuna istifa ettiği şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Sayın Özışık; il başkanları toplantısından bir gün sonra gerçek dışı ifadeler ile başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya ve kamuoyu önünde itibarını zedelemeye gayret etmiştir. İYİ Parti'nin iktidarı için kararlılıkla mücadele veren il başkanları olarak; partimize yönelik haksız ithamları nereden gelirse şiddetle reddediyor ve bu irade beyanımızı aziz milletimizin takdirlerine sunuyoruz."