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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahidi oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Hotels Grubu Başkanı Gün Emre İçer'in kayınbiraderi Gökhan Kavlak ile Pelin Aşık çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı. Ardından parti yöneticisi Yavuz Temuroğlu'nun kızının düğününe katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anado­lu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer'in kayınbiraderi Gökhan Kavlak ve Pelin Aşık çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Anado­lu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer'in kayınbiraderi Gökhan Kavlak ile Pelin Aşık çiftinin nikah merasimine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Dervişoğlu, daha sonra partisinin Mali İşler Sorumlusu Yavuz Temuroğlu'nun kızı Gizem Temuroğlu ile Çağrı Burcu çiftinin düğün merasimine iştirak etti.

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Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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