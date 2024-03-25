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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Ümraniye'de Ziyaretlerde Bulundu

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İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odasını, ardından Dudullu'daki Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğini ziyaret etti.

Burada konuşan Kavuncu, İstanbullulardan duydukları 4 konuyu önemsediklerini dile getirdi. Bu konuların barınma, ulaşım, ekonomik koşullar ve göç olduğunun altını çizen Kavuncu, depremle ilgili de 3 konunun önemine işaret etti. Kavuncu, "Birincisi, çok özel bir yasa lazım İstanbul'a, 10 yılı kapsayacak şekilde. İkincisi, çok güçlü etkin ve yetkin bir komite veya komisyon kurulması. Üçüncüsü ise fon. Onunla ilgili kullanılabilecek kaynaklar var." diye konuştu.

Buğra Kavuncu, daha sonra da İMES Sanayi Sitesi ile İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Organize sanayi bölgesindeki konuşması sırasında bir çalışanın, CHP ile neden ittifak yapmadıklarını sorması üzerine Kavuncu, "İktidarın en zayıf anında biz CHP'yle olan birliktelikte arzu ettiğimiz oyu alamadık. Aday önemliydi, onun da mücadelesini yaptık. Dolayısıyla kısa vadede partimiz için belki meşakkatli, zor ama Türkiye'nin geleceği açısından orta ve uzun vadede çok doğru bir karar aldığımızı sahaya indiğimizde de gördüm." diye konuştu.

Kavuncu'ya ziyaretlerinde, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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