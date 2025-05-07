İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu'ndan Kadınlara Çağrı: Önce Siz Sağlıklı Olacaksınız. Vakit, Ülkeyi Bu Ceberrutlardan Kurtarma Vaktidir

(İZMİR) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği "Kadın Sağlığında Erken Teşhisin Önemi" konulu seminerde konuştu. Kadınlara iktidara karşı mücadele çağrısında bulunan Ofluoğlu, "Kendinizi ötelemeyin. Önce siz sağlıklı olacaksınız. Vakit, ülkeyi bu ceberrutlardan kurtarma vaktidir. Vakit, yönetemeyenleri, iktidardan gönderme vakti" dedi.

İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu'nun katılımıyla "Kadın Sağlığında Erken Teşhisin Önemi" konulu seminer düzenledi.

Seminere, Ofluoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Oğuzhan Yar, il teşkilatı ve ilçe teşkilatları üyeleri katıldı.

Seminerde konuşan Ofluoğlu, kadınların sağlıklı olmasının sağlıklı toplum anlamına geldiğini belirtirken mevcut iktidarın kadın politikalarına da tepki gösterdi. Ofluoğlu, "Vakit, yönetemeyenleri, iktidardan gönderme vakti" sözleriyle kadınlara mücadele çağrısında bulundu.

Yar: Annemi geç teşhisten dolayı kaybettim

Programın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Yar, kadın sağlığının önemine yaşadıkları üzerinden değinerek şunları söyledi:

"Bu programı düzenlememizin birçok amacı var. Ben kanser yüzünden annemi kaybettim. Geç teşhisten dolayı kaybettim. 13 yıllık zorlu bir mücadelemiz oldu. Bazen imkansızlıklarla savaşıyoruz. Biz varlıklı bir aile değildik. Doktora muayene olmaya gittiğimizde önce 'Paranız var mı' diye sordular. Özel hastanede çok ciddi bir para istediler ve ödeyemediğimiz için devlet hastanesine gittik. Oraya gittiğimizde çok geç olmuştu. İmkansızlıklarla bir savaş verdik. 13 yılın sonunda annemi kaybettim 10 ay önce. Ben bu görevi kabul ettiğimde topluma fayda sağlayacak bir öncülük yapmak istedim. Bu mücadeleyi veriyoruz."

Doğan: Sağlıklı kadın, sağlıklı bir toplum demek

İYİ Parti İl Başkanı Doğan ise kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekerek "Biz bugün burada sadece kendi sağlığımızı değil genel anlamda toplumda kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, kadınların sağlık imkanlarına erişimi konusunda da farkındalık yaratmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadın, sağlıklı kadın, sağlıklı bir toplum demek. Bunun yolu da kadını güçlendirmekten geçiyor" dedi.

Ofluoğlu: Ülkemizdeki politikalar, kadını hep ötekileştirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, mevcut sistemde kadınların yok sayıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı şu şekilde tanımlar: bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Türkiye'de öyle mi? Kadınlar, bırakın sosyal ve ruhen iyilik halinde olmayı Türkiye'de bir kadının yaşam hakkını bile ona teslim edemiyoruz. Türkiye'de her gün bir ve birden fazla kadın hayattan koparılıyor. Geçtiğimiz 10 yılda 5 bine yakın kadın hayattan koparıldı. Geçtiğimiz 10 yılda 210 bin çocuk istismara uğradı. Ne kadının ne de çocuğun bu ülkede can güvenliği yok. Türkiye'de 42 milyon 500 bin kadın var. 42 milyon 500 bin kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde statümüz güçlü bir şekilde yaşıyor diyebilir miyiz? Mümkün değil. Ülkemizdeki politikalar, kadını hep ötekileştirdi. Hiçbir manada kadın hak ettiği yere gelememiş. Oysa kadın, toplumun temel bireyidir."

"Bu yılı Aile Yılı ilan eden AK Parti'nin yerinde olsaydım önce kadının statüsünü güçlendirirdim"

İktidarın 'Aile Yılı' söylemine kadın cinayetleri üzerinden tepki gösteren Ofluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılı Aile Yılı ilan eden AK Parti'nin yerinde olsaydım önce kadının statüsünü güçlendirirdim. Bunu yapmazsak, kadın cinayetlerinin önüne geçemeyeceğiz. Kadının eşit bir birey olduğunu tüm topluma nakşetmiş olmamız lazım. Biz AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında ne görüyoruz? Kadının ne yediğine, ne giydiğine, saat kaçta dışarı çıktığına karışıyorlar da 'neden ölüyorsun' demiyorlar. 'Seni ölmeyi engellemek için niye gerekli tedbirleri almıyorum? Niye yasalardaki eksiklikleri, uygulamadaki aksaklıkları gidermiyorum' demiyorlar. Atatürk, 'Yeryüzünde gördüğünüz her şey, kadını eseridir' diyor. Kadınlar... Siz yarattığınız bu eserlere sahip çıkmalısınız. Siz yeni bir canlıyı dünyaya getirebiliyorsunuz. Siz gelecek nesilleri geliştiriyorsunuz. Saygıyı, sevgiyi, insan olmanın erdemini aktarıyorsunuz. Yani bir kadın eğitilirse toplum eğitiliyor.

"Her birimizin bu cumhuriyete bir borcu var"

Kadınlara iktidara karşı mücadele çağrısında bulunan Ofluoğlu, şunları söyledi:

"Anne olduktan sonra ise bütün yaşantımız çocuklarımız üzerine şekilleniyoruz. Kendi sağlığımızı hiç düşünmüyoruz. Halbuki sağlıklı nesiller için, sağlıklı kadınlar lazım. Kendinizi ötelemeyin. Önce siz sağlıklı olacaksınız. Vakit, ülkeyi bu ceberrutlardan kurtarma vaktidir. Kaynamayan tencereler, umut hakkı dedikleri ihanet sürecinde yok saydıkları 15 bin şehit annesi için kurtaracağız. Yıllarca emek verdiğimiz evlatlarımız mülakat denilen torpille elendikleri için bu ceberrut iktidarı göndermek lazım. Vakit, yönetemeyenleri, iktidardan gönderme vakti. Adam sendecilik edemezsiniz. Yok sayamazsınız. Biz iyi kötü eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmış bir nesiliz. Çocuklarımız ve torunlarımız faydalanamayacak. Her birimizin bu cumhuriyete bir borcu var. Şimdi o borcu ödeme zamanıdır. Siz olmadan bu ülke var olamaz. Siz karar vermeden, bu ülke yeniden kalkınamaz. Onlar rant ve talan peşindeler. Kadınlar, sağlığı bırakın karınlarını doyuramıyorlar Açlık ve sefalet içindeler. Siz bu durumu, bu siyasi çıkmazı, 23 yıldır bu ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüş iktidarı yok sayarsanız ileride karşılaşacağınız her şeyi önceden kabul etmiş olursunuz. Gelecek nesiller için, aydın Cumhuriyet için kalkınmış refah içinde, aydınlık, çocuklarınızın özgürce barış içinde, adaletin ve hukukun üstünlüğünde bir Türkiye'de yaşayabilmesi için önce kendi sağlığınıza dikkat ederek sağlıklı nesillerin yolunu açıp bu mücadelede yer alın."