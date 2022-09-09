İyi Parti Açıkladı: Metin Özışık İstifa Etmedi Görevden Alındı, Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

İYİ Parti Genel Merkezi, eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık’ın görevden alındığını, istifa ettiği açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Halen parti üyesi olan Özışık’ın disipline sevk edildiği açıklandı.

İyi Parti Genel Merkezi, eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ın görevden alındığını, istifa ettiği açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Halen parti üyesi olan Özışık'ın disipline sevk edildiği açıklandı.

İyi Parti Genel Sekreterliği yazılı bir açıklama yaparak, Özışık'ın il başkanlığı görevinden istifa etmediğini, aksine görevden alındığını bildirdi. Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in açıklamalarına tepki göstererek partisinin il başkanlığından istifa ettiğini öne sürmüştü.

İyi Parti Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"25.08.2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski İl Başkanımız Sayın Metin Özışık hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için Genel Merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir. 05.09.2022 tarihinde Ankara'da mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için gelen Sayın Özışık'a, toplantı öncesi Genel Merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

"GÜNDEM İLE İLİŞKİLENDİRMESİ ÜZÜCÜ VE UTANÇ VERİCİDİR"

Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın Özışık'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."