İtfaiyenin baş şoförüne endişelendiren doğum günü kutlaması

Güncelleme:
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli İlhami Özer, meslektaşlarının sürpriz doğum günü kutlaması için gittiği evinin yangın anonsu ile karıştığı anı yaşadı. Panik anında paslı olan doğum günü pastası ile karşılaşan Özer, korku ve sevinci bir arada yaşadı.

BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde baş şoför olarak görev yapan İlhami Özer, binadaki anons sisteminden yangın ihbarını alınca aracına koştu. Tam itfaiye aracına binerken adresin kendi evi olduğunu fark eden Özer, büyük korku yaşadığı sırada kendisi için koyulan sürpriz doğum günü pastası ile karşılaştı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde baş şoför olarak görev yapan İlhami Özer'e mesai arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. İtfaiye Müdürlüğü'ndeki anons sisteminden elektrik kontağı kaynaklı ev yangını anonsuyla Özer'in Tepecik Mahallesi'ndeki evinin adresi verildi. İtfaiye aracına koşan Özer, tam araca bindiği sırada anons edilen adresin kendi evi olduğunu fark etti. Endişe ve panikle 'Anam anam benim evim' diyerek itfaiye aracına binen Özer, yan koltukta mesai arkadaşlarının kendisi için hazırladığı doğum günü pastası ile karşılaştı. Özer, üzerinde 'Yangına körükle değil vitesle giden adam' yazılı pastasının üzerindeki mumları üflerken, yaşadığı kısa süreli korku ve sevinç yüzüne yansıdı. Özer'in mesai arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
