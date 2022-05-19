İtfaiye ekiplerinin Rus saldırılarında hasar gören sivil yerleşim yerlerindeki çalışmaları sürüyor - Haberler

İtfaiye ekiplerinin Rus saldırılarında hasar gören sivil yerleşim yerlerindeki çalışmaları sürüyor
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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İtfaiye ekiplerinin çalışması Hasarlı bina Ceset torbası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Hasarlı bina
Ceset torbası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. İtfaiye ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel