İtfaiye ekiplerinin Rus saldırılarında hasar gören sivil yerleşim yerlerindeki çalışmaları sürüyor - Haberler

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İtfaiye ekiplerinin Rus saldırılarında hasar gören sivil yerleşim yerlerindeki çalışmaları sürüyor

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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İtfaiye ekiplerinin çalışması Hasarlı bina Ceset torbası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Hasarlı bina

Ceset torbası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. İtfaiye ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

İtfaiye, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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