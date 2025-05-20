İtalyan 40 Fingers Grubu İstanbul'da Konser Verecek

İtalyan müzik grubu "40 Fingers", İstanbul'da ilk kez 22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Gitar dörtlüsü olarak "Sound of Silence", "Bohemian Rhapsody", "Libertango", "Game of Thrones Theme", "Hotel California" ve "Cinema Paradiso" gibi eserleri kendine özgü düzenlemeler ve "fingerpicking" tekniğiyle yorumlayacak grup, dört ayrı kişiliği tek ses haline getirerek bir uyum yakalıyor.

StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin, klasik müzik tutkunları ile modern yorumlara açık dinleyicileri bir araya getirmesi hedefleniyor.