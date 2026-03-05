İtalya Savunma Bakanı'na göre, ABD ve İsrail, uluslararası hukukun dışında hareket etti

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların, "uluslararası hukuk kurallarının dışında" olduğunu söyledi.

Crosetto, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile hükümetin, Orta Doğu'daki son krize ilişkin tutumuna dair bilgi vermek üzere parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato'nun genel kurullarında parlamenterlere hitap etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumda, sabah saatlerinde Orta Doğu'daki dost ülkelere hava savunma sistemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de deniz kuvvetlerinden bir unsur göndereceklerini açıklayan Crosetto, daha sonra muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi.

Bakan Crosetto, ABD ve İsrail'i uluslararası hukukun dışında hareket etmekle suçlayan muhalefetteki sol partilerden milletvekillerine yanıt verirken, "Elbette, bu yapılan uluslararası hukuk kurallarının dışındaydı." dedi.

Crosetto, hiçbir hükümetin, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırısından önce bilgilendirilmediğini vurgulayarak, "İsrail saldırısı, (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in pozisyonu öğrenildiğinde başladı. Bu, dünyanın bilgisi dışında başlayan ve şimdi yönetmek zorunda kaldığımız bir savaş. Sorunumuz, patlak veren ve istemediğimiz bir krizin sonuçlarını yönetmek." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein ise Crosetto'nun dile getirdiği bu görüşün, kendisinin mi yoksa Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin mi görüşü olduğunu sorarak, "Meloni'nin ne düşündüğünü merak ediyorum. (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun stratejileri karşısında ezilip kalamazsınız." diye konuştu.

Diğer muhalefet milletvekilleri, Meloni hükümetinin sık sık ABD ve Başkan Trump'la çok iyi ilişkilere sahip olmakla övündüğünü hatırlatarak, iyi ilişkilere rağmen böyle bir harekatın başlayacağına dair önden Roma'nın haber alamamasını ve Savunma Bakanı'nın da bundan habersiz çatışma ortasındaki Dubai'de mahsur kalmasını eleştirdi.

Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Meloni'nin parlamentoya bilgi vermeye gelmemesine ve bunun yerine 2 bakanını göndermesine de tepki gösterdi.