İtalya'da sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İtalya'da gün boyu süren sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı, orta ve kuzey kesimlerde de günlük hayatın olumsuz etkilendiği bildirildi.

İtalyan İtfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Udine kentine bağlı Latisana beldesinde bir kadın, su basan alt geçitte hayatını kaybetti.

Başkent Roma'da da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de ülkenin orta kesimindeki Siena kentine bağlı Sinalunga beldesinde 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın, bölgeyi vuran fırtına sırasında evinin penceresini kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camlardan yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Sondrio kentine bağlı Val Masino beldesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 45 kişinin yerlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada, ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, birçok cadde ve sokağın suyla kaplanmasına, trafiğin aksamasına, su baskınlarına yol açtı. Kentte birçok kişi, çıplak ayakla suyla kaplanan caddelerde yürümek zorunda kaldı.

Şiddetli yağış sebebiyle Trieste ile Venedik kentleri arasındaki demiryolu seferleri de etkilendi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı seferlerde gecikmeler yaşandı.

Kaynak: AA