Haberler

İtalya'da sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da gün boyu süren sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı, orta ve kuzey kesimlerde de günlük hayatın olumsuz etkilendiği bildirildi.

İtalya'da gün boyu süren sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı, orta ve kuzey kesimlerde de günlük hayatın olumsuz etkilendiği bildirildi.

İtalyan İtfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Udine kentine bağlı Latisana beldesinde bir kadın, su basan alt geçitte hayatını kaybetti.

Başkent Roma'da da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de ülkenin orta kesimindeki Siena kentine bağlı Sinalunga beldesinde 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın, bölgeyi vuran fırtına sırasında evinin penceresini kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camlardan yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Sondrio kentine bağlı Val Masino beldesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 45 kişinin yerlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada, ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, birçok cadde ve sokağın suyla kaplanmasına, trafiğin aksamasına, su baskınlarına yol açtı. Kentte birçok kişi, çıplak ayakla suyla kaplanan caddelerde yürümek zorunda kaldı.

Şiddetli yağış sebebiyle Trieste ile Venedik kentleri arasındaki demiryolu seferleri de etkilendi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı seferlerde gecikmeler yaşandı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Tüm dünyada aranıyordu! Barona İstanbul'da dev operasyon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

Gazetecilere röportaj verdiği sırada aldığı haberle dondu kaldı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler

90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler
Efsane film “Şabanoğlu Şaban” geri dönüyor! Başrolde bu kez Ali Sunal var

Efsane filmde babasının rolünü oynayacak
Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

3 CHP'li parti değiştirdi: Çoğunluk karşı tarafın oldu

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Roma'dan alkışlanacak hareket!
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler