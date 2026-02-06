Haberler

İtalya'da limanlarda "savaşlara silah taşımaya hayır" gösterileri yapıldı

Güncelleme:
İtalya'nın önde gelen limanlarında işçiler, silah ve mühimmat taşımayı reddederek protesto gösterileri gerçekleştirdi. USB sendikasının çağrısıyla düzenlenen eylemlerde, işçiler savaş ekonomisine karşı çıktıklarını vurguladı.

İtalya'nın birçok limanında, savaşlara silah ve mühimmat taşınmasına karşı çıkan çok sayıda liman işçisi eylem yaptı.

Ülkede USB sendikasının çağrısıyla Salerno, Cenova, Trieste, Venedik ve Livorno gibi başlıca limanlarda çalışan işçiler, savaşlara silah, mühimmat ve malzeme taşımayı reddettikleri için iş bırakarak limanların girişinde protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Salerno Limanı'nda toplanan işçiler, büyük boy Filistin bayrağı açarak özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere, savaşlara silah taşımayı reddettiklerini ve savaş ekonomisine karşı çıktılarını belirtti.

Göstericiler, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma planlarını da protesto etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

