İtalya'da limanlarda "savaşlara silah taşımaya hayır" gösterileri yapıldı

İtalya'nın birçok limanında, savaşlara silah ve mühimmat taşınmasına karşı çıkan çok sayıda liman işçisi eylem yaptı.

Ülkede USB sendikasının çağrısıyla Salerno, Cenova, Trieste, Venedik ve Livorno gibi başlıca limanlarda çalışan işçiler, savaşlara silah, mühimmat ve malzeme taşımayı reddettikleri için iş bırakarak limanların girişinde protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Salerno Limanı'nda toplanan işçiler, büyük boy Filistin bayrağı açarak özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere, savaşlara silah taşımayı reddettiklerini ve savaş ekonomisine karşı çıktılarını belirtti.

Göstericiler, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma planlarını da protesto etti.