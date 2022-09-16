Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da fırtına: 7 ölü

Güncel Haberler

- İtalya'da fırtına: 7 ölü İtalya'da etkili olan fırtınada 7 kişi hayatını kaybetti.

- İtalya'da fırtına: 7 ölü

ROMA - İtalya'da etkili olan fırtınada 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda can kaybı yükseldi. Sokakların sular altında kaldığı fırtınadan en fazla etkilenen Ancona bölgesi oldu. Elektrik kesintilerinin yaşandığı Ancona'da telefon hatları da çekmiyor. Okullarda eğitime ara verilirken, şiddetli yağış gece boyunca devam etti. İtalya Sivil Koruma Başkanı Fabrizio Curcio, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, sokakların sular altında kaldığını dile getirdi. Araçta annesi ile birlikte bulunan 6 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Ancona İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title