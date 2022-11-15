İstiklal'den kaçarken elinde tuttuğu gül bir mesaj mı? Uzmanlar kameraya yansıyan görüntüyü yorumladı

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır, dün Küçükçekmece'de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmayı derinleştiren özel ekipler 1200 kamera görüntüsünü incelediklerinde terörist Albashır'ın İstiklal'den kaçarken bir elinde gül tuttuğu görüntülere rastladı. Kareyi yorumlayan uzmanlar saldırganın dikkat çekmemek adına özel bir hazırlık yaptığına dikkat çekti.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Emniyet soruşturmayı derinleştirdi.

ÖZEL EKİP 1200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEDİ

Eli kanlı terörist Suriye uyruklu Ahlam Albashır, saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalanırken, 1200 kamera görüntüsünü izleyen özel bir ekip yeni detaylara ulaştı.

BİR ELİNDE GÜL DİĞER ELİNDE TELEFON

İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktıktan sonra kaçan Albashır'ın bir elinde cep telefonu diğer elinde ise gül tuttuğu kamera görüntülerine yansıdı. Kadın teröristin elinde tuttuğu gülle bir mesaj mı vermek istediği büyük merak konusu olurken, uzmanlar bu görüntüyü yorumladı.

"TERÖRİST DİKKAT ÇEKMEMESİ İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞ"

Kadın teröristin başörtüsü, elindeki gül ve makyajıyla saldırıyı profesyonelce organize eden kişiler tarafından özel olarak hazırlandığını ifade eden uzmanlar, Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde dikkat çekmemesi ve herhangi bir risk analizine yakalanmaması için özel çalışma yapıldığı yorumunda bulundu.

"BÖYLELİKLE POLİS KONTROLÜNE TAKILMAMIŞ"

Taksim bombacısı Albashır'ın polis kontrolünden rahatça geçebilmesi için böyle bir yol izlediğine dikkat çeken uzmanlar, böylelikle İstiklal'de dolaşan diğer yabancı uyruklu vatandaşlardan sıyrıldığını ifade etti."