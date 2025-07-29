İstanbullular Sıcak Hava Nedeniyle Sahillere Akın Etti

İstanbullular Sıcak Hava Nedeniyle Sahillere Akın Etti
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İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, sahiller, plajlar ve parklarda serinlemeye çalıştı. Bebek semtinde Boğaz'da yüzmeyi tercih edenler, yoğunluk dronla görüntülendi.

İstanbul'da yaşayanlar, sıcak hava nedeniyle sahiller, plajlar ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, sahillerde denize girmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, parklarda bulduğu gölgeliklerde ve ağaç altında vakit geçirdi.

Avrupa Yakası'nda, Bebek semtine gelen bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlendi.

Bakırköy Florya Güneş Plajı'nda yaşanan yoğunluk dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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