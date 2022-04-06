İstanbullular sabaha sisle uyandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbullular sabaha sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Muharrem Çam - Güncel
 - Güncelleme:

- İstanbullular sabaha sisle uyandı -İstanbul'u etkisi altına alan sis havadan görüntülendi İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

- İstanbullular sabaha sisle uyandı

-İstanbul'u etkisi altına alan sis havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sabah güne sis ile uyandı. Anadolu Yakası ilçelerinde de etkili olan ve masalsı görüntüler oluşturan sis havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sis Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Sisin evlerin ve ormanlık alanların üzerine inmesiyle adeta masalsı görüntüler oluştu. Yoğun sis nedeni ile kıyı kesiminde Adalar ve deniz kayboldu. Etkili olan sis dron ile görüntülendi.

İstanbullular sabaha sisle uyandı

İstanbullular sabaha sisle uyandı

İstanbullular sabaha sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title