- İstanbullular sabaha sisle uyandı

-İstanbul'u etkisi altına alan sis havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sabah güne sis ile uyandı. Anadolu Yakası ilçelerinde de etkili olan ve masalsı görüntüler oluşturan sis havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sis Maltepe ve Kartal ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Sisin evlerin ve ormanlık alanların üzerine inmesiyle adeta masalsı görüntüler oluştu. Yoğun sis nedeni ile kıyı kesiminde Adalar ve deniz kayboldu. Etkili olan sis dron ile görüntülendi.