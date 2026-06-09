İstanbul ve Sakarya'da telegram üzerinden uyuşturucu satan şüphelilere operasyon: 43 gözaltı

İSTANBUL merkezli 2 ilde, Telegram ve çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 50 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüpheliler tespit edildi. Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un 17 ilçesinde 49 kişi, Sakarya'da ise 1 kişi olmak üzere toplam 50 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 10 gram kokain, 25 sentetik hap, 26 bin euro, 11 bin 150 lira, 2 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı