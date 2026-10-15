İstanbul Valisi Gül, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı diledi

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İstanbul Valisi Davut Gül, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı paylaştı.

Vali Gül, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlılara başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA