Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Valisi Gül, selden etkilenen yapılar için Ayazağa'da toplantıya katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen binalar, istinat duvarları ve sanat yapılarının durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldı. Ayazağa Mahallesi'nde yapılan toplantıda, bölgede yürütülen çalışmalar ve güvenli yaşam alanları için alınacak tedbirler ele alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte selden etkilenen binalar, istinat duvarları ve sanat yapılarının durumunun değerlendirildiği, güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ayazağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar ve mevcut durum ele alındı.

Toplantıda, selden etkilenen binalar, istinat duvarları ve sanat yapılarının durumu ile alınması gereken tedbirler ve ilgili kurumlarca yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve bölgede hayatın normale dönmesi için yapılacak çalışmalar da istişare edildi.

Kaynak: AA
Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

‘Spordata’ soruşturmasında 4 tutuklama

Canlı bahiste "7 saniye" kurnazlığı! Çok sayıda tutuklama var
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden bomba Netanyahu iddiası
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu